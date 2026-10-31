Пётр Ян включил Хабиба Нурмагомедова в топ-3 величайших бойцов ММА в истории

33-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) россиянин Пётр Ян назвал топ-3 величайших бойцов в истории смешанных единоборств в интервью на YouTube-канале RCC MMA & Boxing.

Топ-3 величайших бойцов ММА в истории по версии Петра Яна.

1. Фёдор Емельяненко.

2. Джон Джонс.

3. Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, Емельяненко дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в августе 2000 года, а завершил карьеру в феврале 2023 года. На его счету 40 побед, из которых 31 была одержана досрочно, и семь поражений, один бой был признан несостоявшимся.

Фёдор побеждал таких бойцов, как Марк Коулман, Ренату Собрал, Гарри Гудридж, Кевин Рэндлман, Марк Хант, Мирко Филипович, Тим Сильвия, Андрей Орловский, Антониу Рожериу Ногейра, и других. Многими авторитетными СМИ и экспертами признаётся величайшим бойцом в истории ММА.