Сауль Альварес — Кристиан Мбилли: где смотреть бой, на каком канале

В ночь на 1 ноября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдёт масштабный вечер бокса, главным событием которого станет противостояние между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом и непобеждённым французом камерунского происхождения Кристианом Мбилли. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона мира WBC в весовой категории до 76,2 кг.

Поединок Сауля и Кристиана, как и весь турнир, планирует показать платформа DAZN. В Российской Федерации трансляция не планируется.

В рекорде Альвареса 63 победы, из которых 39 были одержаны нокаутом, три поражения, а два поединка были признаны ничьей решением судей.

В профессиональном рекорде Мбилли, в свою очередь, 30 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, он не потерпел ни одного поражения, а один поединок был признан ничьей.