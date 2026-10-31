Анонсирован второй поединок Джонни Уокера в тяжёлом весе UFC

Боец UFC, выступающий в тяжёлом весе, бразилец Джонни Уокер проведёт следующий поединок против шестого номера рейтинга UFC в категории до 120 кг Вальдо Кортес-Акосты, представляющего Доминиканскую Республику, на турнире UFC Fight Night 293, который пройдёт 7 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Их противостояние станет главным событием ивента. Об этом сообщает пресс-служба промоушена.

Фото: Пресс-служба UFC

Рекорд Джонни на профессиональном уровне составляет 23 победы, из которых 18 были одержаны нокаутом, 10 поражений, а один поединок был признан несостоявшимся. Дебют Уокера в профи состоялся 14 декабря 2013 года на бразильском турнире Circuito Invictus de MMA 2.

Вальдо дебютировал на профессиональном уровне 19 мая 2018 года на турнире Dominican Fighting Championship 4. Представитель Доминиканской Республики имеет в своём рекорде 17 побед, из которых девять были одержаны нокаутом, и четыре поражения.