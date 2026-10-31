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Сауль Альварес — Кристиан Мбилли: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Сауль Альварес — Кристиан Мбилли: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь на 1 ноября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдёт масштабный вечер бокса, главным событием которого станет противостояние между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом и непобеждённым французом камерунского происхождения Кристианом Мбилли. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона мира WBC в весовой категории до 76,2 кг.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Сауль Альварес — Кристиан Мбилли
01 ноября 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Сауль Альварес
Не началось
Кристиан Мбилли
Поединок Сауля и Кристиана начнётся ориентировочно в 00:00 мск. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя, в ходе которой отразит наиболее важные и значимые детали.

В рекорде Альвареса 63 победы, из которых 39 были одержаны нокаутом, три поражения, а два поединка были признаны ничьей решением судей.

В профессиональном рекорде Мбилли, в свою очередь, 30 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, он не потерпел ни одного поражения, а один поединок был признан ничьей.

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