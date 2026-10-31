Майкл Моралес раскрыл, что весит почти 100 кг за 13 недель до поединка с Карлосом Пратесом

27-летний непобеждённый боец UFC, занимающий третье место в топ-15 полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес раскрыл, что весит почти 100 кг за 13 недель до поединка со вторым номером рейтинга UFC в полусреднем весе бразильцем Карлосом Пратесом. Их противостояние состоится на турнире UFC 336 в Торонто, а на кону будет стоять титул временного чемпиона UFC в категории до 77 кг.

Моралес опубликовал на своей странице в социальной сети фото весов, на которых указан его актуальный вес — 220 фунтов, что составляет приблизительно 99,79 кг.

Фото: Из личного архива Моралеса

Профессиональный дебют Майкла в смешанных единоборствах состоялся в 2018 году. У эквадорца 19 побед, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения в его рекорде в ММА.

Карлосу 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств бразилец дебютировал в марте 2012 года. У Пратеса в рекорде в ММА 24 победы, из которых 22 были одержаны досрочно, и семь поражений. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 275 в Перте, Австралия, Пратес сразился с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой. Карлос одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.