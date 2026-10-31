Сехудо объяснил, почему не может признать Петра Яна величайшим в истории легчайшего веса

39-летний победитель Олимпийских игр — 2008 по вольной борьбе, а также бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо объяснил, почему пока не может признать действующего обладателя титула UFC в категории до 61 кг россиянина Петра Яна величайшим в истории дивизиона.

«Пётр Ян только что победил Мераба Двалишвили, и теперь все говорят, что при одной защите титула он является величайшим бойцом в легчайшем весе в истории. То есть у нас есть Доминик Круз, Алджамейн Стерлинг, который побил Петра дважды, и Ти Джей Диллашоу. Мы знаем много парней с гораздо большим количеством защит титула, и я думаю, это слишком преждевременно. Ему придётся догнать те рекорды, что поставили Мераб, Алджамейн, Доминик или Ти Джей в легчайшем весе.

В пятираундовом бою против Петра этим парням будет трудно его вырубить. Вот почему мне интересно посмотреть, куда на самом деле пойдёт легчайший дивизион. Но когда речь идёт о том, что ты хорош настолько, насколько хорош твой последний бой, люди выбрасывают это дерьмо очень быстро. Ян хорош, но если он сможет добраться до таких цифр, как Волкановски, который сейчас превзошёл Альдо [по количеству побед в титульных боях], тогда это уже совсем другое дело.

Несправедливо говорить, что кто-то величайший только потому, что он побил Мераба, а Мераб, чёрт возьми, стареет. В уравнении много составляющих», — приводит слова Сехудо портал MMAJunkie.