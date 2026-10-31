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Бой Петра Яна с Мерабом Двалишвили признан лучшим поединком месяца в UFC

Бой Петра Яна с Мерабом Двалишвили признан лучшим поединком месяца в UFC
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Бой между 33-летним действующим обладателем чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянином Петром Яном и представителем Грузии Мерабом Двалишвили, который стал соглавным событием турнира UFC 333 в Абу-Даби и закончился победой Петра единогласным решением судей, признан лучшим поединком месяца в UFC. Об этом информирует пресс-служба промоушена.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян (W) — Мераб Двалишвили
24 октября 2026, суббота. 22:55 МСК
Пётр Ян
Окончено
UD
Мераб Двалишвили

Фото: Пресс-служба UFC

Пётр дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в 2014 году. В рекорде россиянина 21 победа, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений.

Мераб дебютировал в качестве профессионального бойца ММА в январе 2014 года. В рекорде Двалишвили в смешанных единоборствах 21 победа, из которых пять были одержаны досрочно, и шесть поражений.

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