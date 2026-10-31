Чемпион UFC поддержал решение Махачева не драться с Пратесом, упрекнув фанатов в лицемерии

Действующий обладатель титула UFC в категории до 57 кг американец мьянманского происхождения Джошуа Ван выразил уверенность в том, что чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев не заслуживает критики за решение не драться со вторым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг бразильцем Карлосом Пратесом на турнире UFC 336, который пройдёт 30 января 2027 года в Торонто.

«Ислам сделал в спорте всё, что необходимо. Какой вообще смысл продолжать драться? То, как люди переходят от того, чтобы называть его величайшим после победы над Иэном Гэрри до нынешних нападок — это просто нечто невероятное, мужик», — приводит слова Вана аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.