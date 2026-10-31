15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чемпион UFC поддержал решение Махачева не драться с Пратесом, упрекнув фанатов в лицемерии

Чемпион UFC поддержал решение Махачева не драться с Пратесом, упрекнув фанатов в лицемерии
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC в категории до 57 кг американец мьянманского происхождения Джошуа Ван выразил уверенность в том, что чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев не заслуживает критики за решение не драться со вторым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг бразильцем Карлосом Пратесом на турнире UFC 336, который пройдёт 30 января 2027 года в Торонто.

«Ислам сделал в спорте всё, что необходимо. Какой вообще смысл продолжать драться? То, как люди переходят от того, чтобы называть его величайшим после победы над Иэном Гэрри до нынешних нападок — это просто нечто невероятное, мужик», — приводит слова Вана аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Материалы по теме
Почему Махачев отказался от боя в январе? 3 версии
Почему Махачев отказался от боя в январе? 3 версии