Непобеждённый боец UFC Магомед Тучалов проведёт следующий бой в декабре — MMAJunkie

26-летний непобеждённый боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе, россиянин Магомед Тучалов проведёт следующий поединок с 32-летним представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 295, который должен состояться 5 декабря в Эр-Рияде. Об этом сообщает авторитетный портал MMAJunkie со ссылкой на собственные источники.

Рекорд 32-летнего Куцелабы составляет 20 побед, из которых 13 были одержаны нокаутом, 12 поражений, а один поединок закончился ничьей. Профессиональный дебют молдавского бойца состоялся 11 мая 2012 года.

Магомед Тучалов имеет в своём профессиональном рекорде семь побед, из которых четыре были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Россиянин дебютировал в профи в августе 2024 года.