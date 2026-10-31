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Менеджер Рахмонова прокомментировал слух, что Шавкат подерётся с Делла Маддаленой в январе

Менеджер Рахмонова прокомментировал слух, что Шавкат подерётся с Делла Маддаленой в январе
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Даниэль Рубинштейн, являющийся менеджером непобеждённого бойца UFC казаха Шавката Рахмонова, прокомментировал слух, что Номад проведёт следующий поединок в январе против бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалены.

«Это абсолютно ложная и недостоверная информация. Делла Маддалена даже не рассматривался в качестве соперника, и Шавкат не вернётся в январе», – написал Рубинштейн на своей странице в социальной сети Х.

Шавкату 31 год. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств представитель Казахстана дебютировал в октябре 2014 года. В рекорде Номада 19 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Шавкат Рахмонов является бывшим чемпионом M-1 Global в полусреднем весе с одной успешной защитой титула.

В феврале 2026 года представитель Казахстана был исключён из официального рейтинга UFC из-за неактивности.

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