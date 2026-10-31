«Заберу твой «нолик». Гарсия обратился к Мейвезеру, потребовав его дать согласие на бой

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия обратился к 49-летнему бывшему чемпиону мира по боксу в пяти весовых категориях соотечественнику Флойду Мейвезеру-младшему, потребовав его дать согласие на бой.

«Флойд, ты звонил мне и хотел этого боя. Я согласен — это грандиозный поединок. Но независимо от обстоятельств, я буду драться 6 февраля, так что если ты не поможешь воплотить поединок в реальность, он просто исчезнет с горизонта. Ты можешь драться с кем угодно, но здесь речь идёт о чемпионском титуле. Я с удовольствием заберу твой «нолик». Последнее предупреждение: никаких больше игр, давайте сделаем это по-настоящему», — написал Гарсия на своей странице в социальной сети Х.