Бывший чемпион UFC поддержал Тома Аспиналла, посоветовав не думать о мнении Даны Уайта

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич выразил уверенность, что англичанин Том Аспиналл поступил верно, отказавшись от титула UFC в категории до 120 кг, и позволил дивизиону развиваться, а также посоветовал Тому не обращать внимание на мнение президента UFC Даны Уайта, который критично высказывался в адрес Аспиналла.

«Глядя на то, в какой ситуации оказался Том, я просто думаю, что он молодец, поскольку сделал это [отдал приоритет восстановлению здоровья]. Я понимаю, что ему, вероятно, трудно было отказаться от титула. И отдаю ему должное за это, поскольку знаю, как это тяжело для него. Он был на вершине мира, а потом всё изменилось… Ему попали пальцем в глаз. Я через это проходил.

Я рвал сетчатку раньше, и это тяжело. Это произошло в реванше с Кормье. Даниэль мне случайно попал пальцем в глаз, а после боя я чувствовал что-то вроде: «Блин, мои глаза выглядят странно, ощущаю себя странно». К сожалению, такие вещи случаются, но ему просто нужно двигаться дальше и видеть в этом невезение.

В UFC никогда не бывают довольны кем-либо, если только они не приносят им кучу денег, так что забудь о них. Том поступил правильно, если знаешь, что будешь отсутствовать так долго. Я отсутствовал какое-то время, но возвращался в течение года. Если бы восстановление заняло больше времени, я поступил бы так же и отказался от пояса», — приводит слова Миочича портал MMAJunkie.