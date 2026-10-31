Дэвид Бенавидес назвал топ-5 лучших боксёров в мире в данный момент, не упомянув Бивола
Непобеждённый действующий обладатель поясов WBA и WBO в первом тяжёлом весе американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес (32-0, 25 КО) назвал топ-5 лучших боксёров в мире в данный момент вне зависимости от весовых категорий, сообщает портал Boxing News.
Топ-5 лучших боксёров в мире в данный момент по мнению Бенавидеса
1. Александр Усик (25-0).
2. Райан Гарсия (26-2-0-1).
3. Девин Хейни (33-0-0-1).
4. Наоя Иноуэ (33-0).
5. Джесси Родригес (23-0).
Дэвид Бенавидес последний бой провёл 2 мая 2026 года против именитого мексиканского боксёра Хильберто Рамиреса. Бенавидес одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде, дважды отправив соперника в нокдаун по ходу боя.
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