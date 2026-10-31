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Инсайдер сообщил, что Уайлдер сразится с непобеждённым чемпионом мира по боксу в декабре

Инсайдер сообщил, что Уайлдер сразится с непобеждённым чемпионом мира по боксу в декабре
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Авторитетный американский инсайдер Дэн Рафаэль сообщил, что 39-летний бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер сразится с непобеждённым чемпионом мира по версии The Ring и Zuffa Boxing в полутяжёлом весе австралийцем Джеем Опетайей в рамках масштабного боксёрского вечера, который пройдёт 11 декабря в Кардиффе, Уэльс.

«По данным источника, хотя соглашение ещё не подписано, достигнута договорённость, что бой Уайлдер — Опетайя будет включён в кард турнира в Кардиффе», — написал Рафаэль на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, главным событием шоу станет противостояние именитых представителей Великобритании Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

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