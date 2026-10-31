«Будет похож на грязную собаку». Ковингтон пообещал побить Чимаева в схватке по борьбе

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон выразил уверенность в том, что одержит победу в борцовской схватке с экс-обладателем титула UFC в категории до 84 кг Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ. Их противостояние состоится на турнире RAF в Абу-Даби, который пройдёт 14 ноября.

«Выйти против Чимаева, который годами несёт про меня дерьмо, говорит, что может побить меня в этом виде спорта, — он не сможет сделать меня ни в чём. Чимаев не способен побить меня в борцовском матче, даже в поединке не способен победить. И уж точно не сможет одолеть меня в конкурсе красоты, поскольку этот чувак уродлив как собака. И вспомните, что Шон уложил его на лопатки за шесть минут. Я сделаю это в два раза быстрее, за три минуты. Чимаев будет похож на грязную собаку с диареей, пытающуюся ползти по ковру на заднице.

Чимаев боролся со многими парнями, пик которых уже прошёл и которые представляют из себя переработанный материал. Это парни, которым перевалило за 40 лет и которые приходят просто получить чек. Я прихожу не за чеком. Моя цель — нанести поражение Хамзату, забрать его «нолик» и душу.

Хочу побить этого парня так сильно, чтобы он больше никогда в жизни не с