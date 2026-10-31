15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Джош — это большой вызов для Сириля». Тренер Гана сравнил Хокита с пиковым Веласкесом

«Джош — это большой вызов для Сириля». Тренер Гана сравнил Хокита с пиковым Веласкесом
Комментарии

Фернан Лопес, являющийся главным тренером новоиспечённого чемпиона UFC в тяжёлом весе француза Сириля Гана, с опаской высказался об уровне непобеждённого бойца UFC американца Джоша Хокита, с которым Хороший парень сразится на турнире UFC 334 в Нью-Йорке.

«Он не просто очередной тяжеловес, который идёт вперёд и машет кулаками, у него есть кое-что. Думаю, помимо Кейна Веласкеса, давно не было такого борца в тяжёлом весе, который может прессинговать и заставлять гадать, пойдёт ли он в борьбу или вернётся в стойку. Джош не полагается только на борьбу.

Хокит может выр