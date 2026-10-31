«Отправлю его во Францию в печали». Салкиллд пообещал отомстить Сен-Дени за Дэна Хукера

Седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе австралиец Куиллан Салкиллд поделился мыслями насчёт предстоящего поединка против шестого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг француза Бенуа Сен-Дени. Их противостояние станет главным событием турнира UFC Fight Night 298, который состоится 6 февраля в Сиднее.

«Думаю ли я о том, чтобы отомстить за Дэна Хукера (Бенуа Сен-Дени победил Дэна Хукера на турнире UFC 325 техническим нокаутом во втором раунде. — Прим. «Чемпионата»)? Конечно. Чёрт возьми, я не могу позволить, чтобы Бенуа сошло с рук это, приятель. Мы отомстим за Дэна и отправим Бенуа обратно во Францию ​​в печальном настроении. Сможем ли мы довести бо