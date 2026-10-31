Экс-чемпион UFC Стипе Миочич допустил возобновление карьеры в ММА при одном условии

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец хорватского происхождения Стипе Миочич допустил возобновление карьеры в смешанных единоборствах, если ему поступит выгодное предложение с финансовой точки зрения.

«Да, гораздо больше денег. Думаю, всегда есть шанс выйти из отставки. Никогда не говори никогда. Я бы, наверное, дрался с кем угодно. Меня никогда особо не волновало, с кем я дерусь, так что у меня нет мечты о каком-то особом поединке. Но если речь идёт о больших деньгах, то я точно это сделаю», — приводит слова Миочича портал talkSPORT.

Рекорд Стипе на профессиональном уровне в ММА составляет 20 побед, из которых 15 были одержаны нокаутом, и пять поражений. Миочич объя