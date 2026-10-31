15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион UFC Стипе Миочич допустил возобновление карьеры в ММА при одном условии

Экс-чемпион UFC Стипе Миочич допустил возобновление карьеры в ММА при одном условии
Комментарии

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец хорватского происхождения Стипе Миочич допустил возобновление карьеры в смешанных единоборствах, если ему поступит выгодное предложение с финансовой точки зрения.

«Да, гораздо больше денег. Думаю, всегда есть шанс выйти из отставки. Никогда не говори никогда. Я бы, наверное, дрался с кем угодно. Меня никогда особо не волновало, с кем я дерусь, так что у меня нет мечты о каком-то особом поединке. Но если речь идёт о больших деньгах, то я точно это сделаю», — приводит слова Миочича портал talkSPORT.

Рекорд Стипе на профессиональном уровне в ММА составляет 20 побед, из которых 15 были одержаны нокаутом, и пять поражений. Миочич объя