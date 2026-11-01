Результаты боксёрского турнира с боями Сауля Альвареса и россиянина Никиты Зоня

31 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся крупный вечер профессионального бокса под названием «Мексика против всего мира». В главном поединке Сауль Альварес встретился с обладателем титула WBC во втором среднем весе Кристианом Мбилли. В со-главном событии россиянин Никита Зонь оспаривал пояс WBA у Хайме Мунгии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира.

Результаты вечера:



— Сауль Альварес победил Кристиана Мбилли единогласным решением судей (115-112, 116-111, 117-110);

Хайме Мунгия одолел Никиту Зоня единогласным решением судей (116-112, 117-111, 117-111);

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