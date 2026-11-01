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Том Нолан нокаутировал Ренато Мойкано в главном бою UFC Fight Night 292

Том Нолан нокаутировал Ренато Мойкано в главном бою UFC Fight Night 292
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1 ноября, на арене UFC Apex в Энтерпрайзе, штат Невада проходит турнир UFC Fight Night 292. В рамках главного боя вечера бразильский легковес Ренато Мойкано проводил поединок с представителем Австралии Томом Ноланом.

UFC 2026. UFC Fight Night 292, Лас-Вегас, США
Ренато Мойкано — Том Нолан (W)
01 ноября 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Ренато Мойкано
Окончено
TKO
Том Нолан

Бой завершился победой Нолана нокаутом в третьем раунде. Для 26-летнего австралийца это шестая победа кряду. Его профессиональный рекорд теперь 14-1.

Мойкано имеет в послужном списке 21 победу, семь поражений и один ничейный бой. Для бразильца это третье поражение в последних четырёх боях.

В соглавном поединке вечера октагон поделили представители полусреднего дивизиона — ямайский боец Рэнди Браун и непобежденный американец Джейкоб Смит. Последний выиграл поединок единогласным решением судей.

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