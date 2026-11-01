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Результаты турнира UFC Fight Night 292 с боями Ренато Мойкано и россиянки Яны Сантос

Результаты турнира UFC Fight Night 292 с боями Ренато Мойкано и россиянки Яны Сантос
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В ночь на 1 ноября в Лас-Вегасе (США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 292. В главном поединке вечера Том Нолан одержал победу над Ренато Мойкано техническим нокаутом в третьем раунде.

«Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным списком результатов ивента.

Результаты турнира UFC Fight Night 292

  • Том Нолан победил Ренато Мойкано техническим нокаутом (3-й раунд, 1:28).
  • Джейкоб Смит победил Рэнди Брауна единогласным решением судей (30:26, 30:26, 30:26).
  • Коди Дёрден победил Оде Осборна единогласным решением судей (29:28, 29:28, 29:28).
  • Луана Сантос победила Яну Сантос единогласным решением судей (29:28, 29:28, 29:28).
  • Жан-Поль Лебоснояни победил Фармана Гасанова техническим нокаутом (остановка врачом, 3-й раунд, 2:11).
  • Дакота Хоуп победил Фрэнсиса Маршалла раздельным решением судей (28:29, 29:28, 29:28).
  • Родриго Сезинандо победил Теодора Берггрена техническим нокаутом (остановка врачом, 2-й раунд, 5:00).
  • Джулиан Эроса победил Чон Ён Ли нокаутом (1-й раунд, 1:31).
  • Закари Риз победил Микки Галла единогласным решением судей (29:27, 29:27, 29:27).
  • Джозеф Кропшот победил Ника Клейна болевым приёмом (3-й раунд, 1:25).
  • Пьера Родригес победила Талиту Аленкар единогласным решением судей (30:27, 30:27, 30:27).
  • Люция Сабова победила Тайнару Лисбоа техническим нокаутом (3-й раунд, 3:20).
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