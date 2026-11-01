Сауль Альварес не выигрывает нокаутом уже шесть лет

Легендарный мексиканец Сауль Альварес не может одержать победу нокаутом с 2021 года. Ранее в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошёл большой вечер профессионального бокса «Мексика против всего мира», где Альварес победил обладателя титула WBC Кристиана Мбилли единогласным решением судей.

Суммарно на счету Альвареса 64 победы, в том числе 39 нокаутом, три поражения и две ничьих по решению судей. Мбилли, в свою очередь, провёл 32 боя: одержал 30 побед, 24 из которых — досрочно, и потерпел первое поражение. Также один поединок в карьере завершил вничью.

Техническим нокаутом Сауль Альварес победил Калеба Планта в ноябре 2021-го.