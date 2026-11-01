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Сауль Альварес не выигрывает нокаутом уже шесть лет

Сауль Альварес не выигрывает нокаутом уже шесть лет
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Легендарный мексиканец Сауль Альварес не может одержать победу нокаутом с 2021 года. Ранее в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошёл большой вечер профессионального бокса «Мексика против всего мира», где Альварес победил обладателя титула WBC Кристиана Мбилли единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Сауль Альварес (W) — Кристиан Мбилли
01 ноября 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Кристиан Мбилли

Суммарно на счету Альвареса 64 победы, в том числе 39 нокаутом, три поражения и две ничьих по решению судей. Мбилли, в свою очередь, провёл 32 боя: одержал 30 побед, 24 из которых — досрочно, и потерпел первое поражение. Также один поединок в карьере завершил вничью.

Техническим нокаутом Сауль Альварес победил Калеба Планта в ноябре 2021-го.

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