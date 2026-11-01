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Усик — о желании подраться с Бенавидесом: он большой чемпион, я тоже немного

Усик — о желании подраться с Бенавидесом: он большой чемпион, я тоже немного
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39-летний непобеждённый бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинский боксёр Александр Усик объяснил своё желание спуститься в первый тяжёлый вес ради поединка против действующего обладателя поясов WBA и WBO в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) американца мексиканского происхождения Дэвида Бенавидеса.

— Я вчера говорил с вашим советником Сергеем Лапиным, и он сказал, что вы хотите драться с Бенавидесом в первом тяжёлом весе. Это один из лучших боёв в боксе, если не самый лучший. Но почему первый тяжёлый вес?
— Потому что я очистил тяжёлый вес и вернулся к своему весу.

— И сколько вы сейчас весите?
— Сейчас около 96 кг.

— Окей, но смотрите, мы знаем, как вы устроены. Вы всегда хотите драться с бойцами на их пике. Это то, что имеется в виду? Бенавидес сейчас в первом тяжёлом весе. Вы не хотите никаких оправданий, если победите его, верно?
— Да, да, верно. Потому что сегодня многие боксёры в тяжёлом весе… Знаете, сейчас как бы смешались все веса — тяжёлый и первый тяжёлый. Но если у меня есть возможность в первом тяжёлом, я возвращаюсь. Это очень большой бой, потому что Бенавидес — большой чемпион, я тоже немного, — сказал Усик в эфире DAZN.

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