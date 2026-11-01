Сауль Альварес заявил о желании провести реванш с Кроуфордом после победы над Мбилли

Новоиспечённый чемпион во втором среднем весе WBC мексиканец Сауль Альварес после победы над французом камерунского происхождения Кристианом Мбилли высказался о желании провести реванш с завершившим карьеру Теренсом Кроуфордом.

— Реванш с Кроуфордом — цель многих из вас. Думаешь, Кроуфорд решит вернуться из отставки ради встречи с тобой?

— Будем надеяться, что да. Честно говоря, мы бы очень хотели этот реванш. Как я говорю, если нет, то мы продолжим свою карьеру, но очень надеюсь, что этот бой сможет состояться, — приводит слова Канело аккаунт Fight Hub TV в социальной сети Х.

Альварес одержал победу над Мбилли единогласным решением судей.