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Сауль Альварес заявил о желании провести реванш с Кроуфордом после победы над Мбилли

Сауль Альварес заявил о желании провести реванш с Кроуфордом после победы над Мбилли
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Новоиспечённый чемпион во втором среднем весе WBC мексиканец Сауль Альварес после победы над французом камерунского происхождения Кристианом Мбилли высказался о желании провести реванш с завершившим карьеру Теренсом Кроуфордом.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Сауль Альварес (W) — Кристиан Мбилли
01 ноября 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Кристиан Мбилли

— Реванш с Кроуфордом — цель многих из вас. Думаешь, Кроуфорд решит вернуться из отставки ради встречи с тобой?
— Будем надеяться, что да. Честно говоря, мы бы очень хотели этот реванш. Как я говорю, если нет, то мы продолжим свою карьеру, но очень надеюсь, что этот бой сможет состояться, — приводит слова Канело аккаунт Fight Hub TV в социальной сети Х.

Альварес одержал победу над Мбилли единогласным решением судей.

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