Видео: Зонь обратился к фанатам после поражения в титульном бою с Мунгией

32-летний российский боксёр Никита Зонь после поражения в поединке за титул чемпиона мира во втором среднем весе с мексиканцем Хайме Мунгией, владеющим поясом WBA, обратился к поклонникам.

«Екатеринбург и все из России — все, кто имеют отношение к этому флагу. Все русские, россияне, спасибо, что смотрели, переживали. Мы ещё вернёмся, мы будем сильнее, наведём шороху и саудитам покажем, и всему миру покажем, что мы самые сильные. Мы будем чемпионами мира», — сказал Зонь в видео.

Поединок продлился всю дистанцию в 12 раундов, а Мунгия одержал победу единогласным судейским решением — 116-112, 117-111, 117-111