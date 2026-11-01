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Видео: Зонь обратился к фанатам после поражения в титульном бою с Мунгией

Видео: Зонь обратился к фанатам после поражения в титульном бою с Мунгией
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32-летний российский боксёр Никита Зонь после поражения в поединке за титул чемпиона мира во втором среднем весе с мексиканцем Хайме Мунгией, владеющим поясом WBA, обратился к поклонникам.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Хайме Мунгия (W) — Никита Зонь
31 октября 2026, суббота. 23:30 МСК
Хайме Мунгия
Окончено
UD
Никита Зонь

«Екатеринбург и все из России — все, кто имеют отношение к этому флагу. Все русские, россияне, спасибо, что смотрели, переживали. Мы ещё вернёмся, мы будем сильнее, наведём шороху и саудитам покажем, и всему миру покажем, что мы самые сильные. Мы будем чемпионами мира», — сказал Зонь в видео.

Поединок продлился всю дистанцию в 12 раундов, а Мунгия одержал победу единогласным судейским решением — 116-112, 117-111, 117-111

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