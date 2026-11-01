«Мы выросли снизу». Канело — о мнении аналитиков, что ему пора поменять тренеров

Новоиспечённый чемпион во втором среднем весе WBC мексиканец Сауль Альварес после победы над французом камерунского происхождения Кристианом Мбилли ответил на мнения аналитиков о том, что ему нужно поменять тренеров.

— Многие продолжают говорить, что тебе уже было пора давно оставить команду [тренера] Эдди Рейносо.

— Люди могут говорить что угодно. Мы начинали снизу, мы выросли снизу, мы стали лучшими в мире снизу, и мы будем — я лично буду — до конца с ними. Они больше чем мои тренеры, они были моей семьёй на протяжении всей моей карьеры. Так что пусть говорят что угодно. Вот здесь всё, что я сделал вместе с ними, представляешь? — приводит слова Канело аккаунт Fight Hub TV в социальной сети Х.

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