Делла Маддалена рассказал, как повлияли на него поражения от Махачева и Пратеса

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена рассказал о том, что вынес из двух последних поражений — от Ислама Махачева и Карлоса Пратеса.

— Как ты себя чувствуешь после последнего боя? Ты говорил о возможном возвращении в марте или апреле. Что вынес из последнего поединка? Что хочешь, возможно, улучшить или изменить?

— Скажем так, большую часть моей карьеры за последние несколько лет это было практически сплошное «от лагеря к лагерю». Так что приятно просто иметь время, чтобы развивать навыки. Трудно развивать новые навыки, когда ты просто проводишь тренировочные лагеря, потому что ты как бы сосредоточиваешься на одном человеке. Ты сосредоточиваешься на том, какой план на игру, как ты думаешь, сработает против него. Так что было приятно просто отойти в сторону, попытаться улучшиться, добавить больше инструментов и просто продолжить своё развитие.

Так что было приятно. Было хорошо. Но да, это были два тяжёлых последних боя, но такова игра, знаешь, ты выигрываешь некоторые, проигрываешь некоторые, ты встречаешься с лучшими парнями. Стили делают бои, так что я определённо чувствую, что в последнем… Очевидно, я собирался это сказать, но я не думаю, что это были мои лучшие выступления. Я, вероятно, выдал свои худшие выступления, — сказал Маддалена на YouTube-канале Bedtime MMA.