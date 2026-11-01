«Не обманывай фанатов». Фёдор Емельяненко обвинил брата Александра в присваивании медалей

Звёздный российский ветеран смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в социальных сетях видеоролик, на котором показал медали, за что был раскритикован своим старшим братом 50-летним легендарным российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко.

«Здрасте всем, показываю вам все медали, которые я выиграл за спортивную карьеру по любительскому виду спорта — дзюдо и самбо. Вот такое их множество. Хранятся у мамы, как память. Потому что я бы все их давно растерял, у меня бы их не было. Занимайтесь спортом, будьте здоровы, веруйте в бога», — сказал Александр в видео.

Позже на это отреагировал его брат: «Александр, занимайся спортом, не трогай мои медали и не обманывай своих фанатов!»