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«Не обманывай фанатов». Фёдор Емельяненко обвинил брата Александра в присваивании медалей

«Не обманывай фанатов». Фёдор Емельяненко обвинил брата Александра в присваивании медалей
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Звёздный российский ветеран смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в социальных сетях видеоролик, на котором показал медали, за что был раскритикован своим старшим братом 50-летним легендарным российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко.

«Здрасте всем, показываю вам все медали, которые я выиграл за спортивную карьеру по любительскому виду спорта — дзюдо и самбо. Вот такое их множество. Хранятся у мамы, как память. Потому что я бы все их давно растерял, у меня бы их не было. Занимайтесь спортом, будьте здоровы, веруйте в бога», — сказал Александр в видео.

Позже на это отреагировал его брат: «Александр, занимайся спортом, не трогай мои медали и не обманывай своих фанатов!»

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