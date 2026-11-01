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Хамзат Чимаев ответил, когда планирует вернуться в октагон UFC

Хамзат Чимаев ответил, когда планирует вернуться в октагон UFC
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), представляющий Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Хамзат Чимаев высказался о своём возвращении в октагон.

«Надеюсь, скоро, очень скоро. Я тренируюсь, спрашиваю у промоушена о бое. Так что посмотрим. Я не знаю, что происходит у [Шона] Стрикленда с [Нассурдином] Имавовым и другими парнями. Если они подерутся — пусть дерутся. Если не подерутся, я хочу подраться с кем-нибудь из них», — приводит слова Чимаева MMA Fighting.

Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2018 году, с 2020-го выступает в UFC. В 2025 году стал чемпионом в среднем весе. В UFC провёл 10 боёв, в последнем потерпев первое поражение в карьере и проиграв свой титул.

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