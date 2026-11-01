Видео: Гейджи пообщался с фанатом Пимблетта, не знавшим, что они дрались за титул
37-летний действующий обладатель чемпионского пояса UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи во время игры в гольф пообщался с фанатом бывшего претендента на титул UFC в лёгком весе англичанина Пэдди Пимблетта.
— Я простой поклонник UFC, но я люблю Пэдди Пимблетта.
— (Смеётся.) Так ты…
— Я понятия не имею… Не разбираюсь в весовых категориях, мне просто нравится Пэдди.
— Интересно (улыбается)…
— Он в твоём дивизионе?
— Я дрался с ним.
— Правда?
— Да, дрался с ним в январе. Я его избил.
— Да ладно.
— Именно. Что за хрень? Я не играл, я уничтожил его, выгулял этого ублюдка словно собаку, — сказал Гейджи.
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