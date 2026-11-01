Видео: Гейджи пообщался с фанатом Пимблетта, не знавшим, что они дрались за титул

37-летний действующий обладатель чемпионского пояса UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи во время игры в гольф пообщался с фанатом бывшего претендента на титул UFC в лёгком весе англичанина Пэдди Пимблетта.

— Я простой поклонник UFC, но я люблю Пэдди Пимблетта.

— (Смеётся.) Так ты…

— Я понятия не имею… Не разбираюсь в весовых категориях, мне просто нравится Пэдди.

— Интересно (улыбается)…

— Он в твоём дивизионе?

— Я дрался с ним.

— Правда?

— Да, дрался с ним в январе. Я его избил.

— Да ладно.

— Именно. Что за хрень? Я не играл, я уничтожил его, выгулял этого ублюдка словно собаку, — сказал Гейджи.