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Экс-боец UFC за один вечер в октагоне подрался с шестью блогерами-родственниками

Экс-боец UFC за один вечер в октагоне подрался с шестью блогерами-родственниками
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36-летний боец смешанных единоборств из Узбекистана Махмуд Мурадов на турнире чешского промоушена G MMA 1: Samhain провёл сразу шесть подряд поединков. Его соперниками стали популярные в Чехии блогеры и стримеры из семьи Котларов.

Соперники выходили друг за другом после того, как предыдущий их родственник сдавался. Суммарно встреча с шестью представителями Котларов продлился чуть меньше трёх минут.

За свою профессиональную карьеру Махмуд провёл 39 поединков, одержав 30 побед, потерпев восемь поражений, а также один бой закончился без результата. Мурадов с 2019 по 2024 год выступал в UFC (четыре победы, два поражения и последний бой закончился без результата из-за тычка в глаз).

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