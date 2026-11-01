«Нельзя бить по затылку». Нолан — о решении рефери поднять их с Мойкано из партера

26-летний австралийский боец Том Нолан прокомментировал решение рефери Дэна Мираглиотты во время боя с Ренато Мойкано в главном бою UFC Fight Night 292 поднять их из партера в стойку. Мойкано захватил спину соперника и наносил удары сзади, пока Мираглиотта не поднял их. Затем Том техническим нокаутом победил Ренато.

«Чтобы было ясно, когда я разговаривал с рефери, я не пытался просить поднять нас в стойку. Он бил меня по затылку. Я просто давал понять Дэну, что нельзя бить по затылку. Я не против таких ударов спереди, это пожалуйста, но не бейте меня по затылку. Я не имел никакого отношения к тому, что рефери поднял нас в стойку. Это не моя вина», — сказал Нолан на пресс-конференции.