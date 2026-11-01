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«Нельзя бить по затылку». Нолан — о решении рефери поднять их с Мойкано из партера

«Нельзя бить по затылку». Нолан — о решении рефери поднять их с Мойкано из партера
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26-летний австралийский боец Том Нолан прокомментировал решение рефери Дэна Мираглиотты во время боя с Ренато Мойкано в главном бою UFC Fight Night 292 поднять их из партера в стойку. Мойкано захватил спину соперника и наносил удары сзади, пока Мираглиотта не поднял их. Затем Том техническим нокаутом победил Ренато.

UFC 2026. UFC Fight Night 292, Лас-Вегас, США
Ренато Мойкано — Том Нолан (W)
01 ноября 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Ренато Мойкано
Окончено
TKO
Том Нолан

«Чтобы было ясно, когда я разговаривал с рефери, я не пытался просить поднять нас в стойку. Он бил меня по затылку. Я просто давал понять Дэну, что нельзя бить по затылку. Я не против таких ударов спереди, это пожалуйста, но не бейте меня по затылку. Я не имел никакого отношения к тому, что рефери поднял нас в стойку. Это не моя вина», — сказал Нолан на пресс-конференции.

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