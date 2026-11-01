«Один из лучших видов спорта». Хабиб Нурмагомедов — о дзюдо

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выступил перед дзюдоистами в Казахстане.

«Я выступал по дзюдо тоже. Я выступал по дзюдо и тренировался два-три года до того, как я по боевому самбо начал выступать. Вообще у отца любимый вид спорта был — это дзюдо. Он всегда хвалил, сам любил, всегда посещал турниры и нас заставлял в куртке бороться. Так что с дзюдо меня очень много что связывает. У меня и дядя родной выступал, выигрывал и по самбо, и по дзюдо турниры.

Так что дзюдо — это один из лучших видов спорта. И джиу-джитсу тоже, конечно. И вот всё, что в куртке борется, оно сильно человека укрепляет, развивает. И вот, как вы знаете, у дзюдо — самое главное, как только ты в зал приходишь, первое — это приветствие тренеру, залу, старым партнёрам — это уважение и правильное отношение к окружающим. Это очень важно. Здесь у вас внутри должна быть хорошая правильная энергетика.

А дальше уже отсюда, когда вы уже выезжаете на соревнования, на турниры, если у вас здесь всё хорошо — и там тоже будет хорошо. Не наладив здесь в зале отношения, и тренировки, и процесс, и отношения с тренером, у вас никогда не получится быть на высоком уровне. Всем понятно? Удачи вам», — сказал Хабиб.