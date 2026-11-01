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Ренато Мойкано отреагировал на поражение нокаутом в бою с Томом Ноланом

Ренато Мойкано отреагировал на поражение нокаутом в бою с Томом Ноланом
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37-летний бразильский боец смешанных единоборств Ренато Мойкано прокомментировал поражение в главном поединке вечера на турнире UFC Fight Night 292. Соперником бразильца стал представитель Новой Зеландии Том Нолан.

UFC 2026. UFC Fight Night 292, Лас-Вегас, США
Ренато Мойкано — Том Нолан (W)
01 ноября 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Ренато Мойкано
Окончено
TKO
Том Нолан

«Нолан, поздравляю с этой победой. Ты просто зверь. Также хочу сказать спасибо всем фанатам! Я выступил просто ужасно, но доволен тем, как подготовился к этому бою.

В поединке у меня получилось сделать несколько тейкдаунов, но выжать из этого какой-либо существенный урон у меня не вышло», — написал Мойкано в социальных сетях.

Бой завершился в третьем раунде победой Нолана техническим нокаутом.

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