Ренато Мойкано отреагировал на поражение нокаутом в бою с Томом Ноланом

37-летний бразильский боец смешанных единоборств Ренато Мойкано прокомментировал поражение в главном поединке вечера на турнире UFC Fight Night 292. Соперником бразильца стал представитель Новой Зеландии Том Нолан.

«Нолан, поздравляю с этой победой. Ты просто зверь. Также хочу сказать спасибо всем фанатам! Я выступил просто ужасно, но доволен тем, как подготовился к этому бою.

В поединке у меня получилось сделать несколько тейкдаунов, но выжать из этого какой-либо существенный урон у меня не вышло», — написал Мойкано в социальных сетях.

Бой завершился в третьем раунде победой Нолана техническим нокаутом.