«Откололся кусок кости». В команде Куниева раскрыли детали травмы, нанесённой Волковым

Тагир Исаков, тренер бойца UFC, выступающего в тяжёлом весе, россиянина Ризвана Куниева, раскрыл детали травмы, которую его подопечный получил в ходе поединка с соотечественником Александром Волковым. Противостояние продлилось все три раунда и завершилось победой Драго единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27).

«Всё было чётко, травм никаких не было, готовы были [драться]. И план был у нас — работать в стойке несколько минут, затем перейти в клинч, подключать колени, локти. Затем переводить в борьбу, доминировать, показать грэпплинг, ну и добивать. И желательно это было сделать в первом-втором раунде. На первой минуте пропустили удар ниже колена, лоу-кик. Мы были к нему готовы, знали, что Александр будет их бить. Всегда бьёт. Но в основном они приносят урон на восьмой-девятый удар. Но тут получилось так, что после первого удара у Ризвана откололся кусок кости. И это не отговорка, ни в коем случае. Говорим, как есть. Вы спрашиваете, я отвечаю. И это весь наш план сгубило, к сожалению.

После этого Ризван не смог наступать на эту ногу. Тем более левая у него — это опорная нога. Александр всё понял — начал бить туда же, но Ризван на характере три раунда дрался, бился чисто на характере, перебивал его, наносил с