Тренер Куниева: Волков станет чемпионом UFC, и мы сделаем красивый реванш

Тагир Исаков, тренер бойца UFC, выступающего в тяжёлом весе, россиянина Ризвана Куниева, выразил уверенность в том, что его подопечный в будущем проведёт реванш с соотечественником Александром Волковым. Их противостояние состоялось на турнире UFC 333 и завершилось победой Драго единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27).

«Александр — молодец, опытный спортсмен, и я считаю что уже заслужил поединок за титул. Он не просто заслужил, а должен быть чемпионом UFC. Думаю, что Волков станет чемпионом, и мы сделаем интересный, красивый реванш. Этот поединок будет всем интересен, поскольку бой получился равным, интересным. Два очень интересных тяжа, которые не просто обнимаются или бьют в пах, как Сириль Ган, а которые реально выкладываются, показывают свою технику и хорошо держат удары», — сказал Исаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.