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Тренер Куниева: Волков станет чемпионом UFC, и мы сделаем красивый реванш

Тренер Куниева: Волков станет чемпионом UFC, и мы сделаем красивый реванш
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Тагир Исаков, тренер бойца UFC, выступающего в тяжёлом весе, россиянина Ризвана Куниева, выразил уверенность в том, что его подопечный в будущем проведёт реванш с соотечественником Александром Волковым. Их противостояние состоялось на турнире UFC 333 и завершилось победой Драго единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27).

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков (W) — Ризван Куниев
24 октября 2026, суббота. 21:40 МСК
Александр Волков
Окончено
UD
Ризван Куниев

«Александр — молодец, опытный спортсмен, и я считаю что уже заслужил поединок за титул. Он не просто заслужил, а должен быть чемпионом UFC. Думаю, что Волков станет чемпионом, и мы сделаем интересный, красивый реванш. Этот поединок будет всем интересен, поскольку бой получился равным, интересным. Два очень интересных тяжа, которые не просто обнимаются или бьют в пах, как Сириль Ган, а которые реально выкладываются, показывают свою технику и хорошо держат удары», — сказал Исаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

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