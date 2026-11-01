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В команде Куниева назвали сроки восстановления Ризвана

В команде Куниева назвали сроки восстановления Ризвана
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Тагир Исаков, тренер бойца UFC, выступающего в тяжёлом весе, россиянина Ризвана Куниева, сообщил, сколько займёт восстановление его подопечного после поединка с соотечественником Александром Волковым. Противостояние состоялось на турнире UFC 333 в Абу-Даби и завершилось победой Драго единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27).

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков (W) — Ризван Куниев
24 октября 2026, суббота. 21:40 МСК
Александр Волков
Окончено
UD
Ризван Куниев

«Сейчас Ризван на лечении. Мы сделали 15 рентгенов в Дубае. Но там медицина, честно говоря, никудышная, специалистов и оборудования нет. Будем работать здесь. Отправим все снимки в центральную ортопедию Москвы. И уже будем думать, как лечить его. Восстановление Ризвана займёт где-то три месяца», — сказал Исаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.

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