В команде Куниева назвали сроки восстановления Ризвана

Тагир Исаков, тренер бойца UFC, выступающего в тяжёлом весе, россиянина Ризвана Куниева, сообщил, сколько займёт восстановление его подопечного после поединка с соотечественником Александром Волковым. Противостояние состоялось на турнире UFC 333 в Абу-Даби и завершилось победой Драго единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27).

«Сейчас Ризван на лечении. Мы сделали 15 рентгенов в Дубае. Но там медицина, честно говоря, никудышная, специалистов и оборудования нет. Будем работать здесь. Отправим все снимки в центральную ортопедию Москвы. И уже будем думать, как лечить его. Восстановление Ризвана займёт где-то три месяца», — сказал Исаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Яковлевым.