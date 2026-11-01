Видео: Хокит использует перцовый баллончик во время подготовки к бою с Ганом

28-летний американский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой весовой категории Джош Хокит на одной из своих тренировок высмеял действующего обладателя титула француза Сириля Гана.

В начале видео тренер Хокита обрызгал его лицо из, предположительно, перцового баллончика, после чего Джош стал отрабатывать удары.

«Чёрт возьми, жжётся. Думал, это всё понарошку», — прокричал Хокит.

Поединок между Джошем и Сирилем пройдёт в ночь с 14 на 15 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 334. Американский атлет является непобеждённым бойцом. На его счету 10 побед. В UFC он дебютировал 19 августа 2025 года, когда одержал победу на претендентском турнире Даны Уайта.