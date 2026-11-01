«Победил бы его 999 раз из 1000». Биспинг — о единственном поражении Махачева

Член Зала славы UFC, бывший чемпион UFC в среднем весе, а ныне аналитик и комментатор британец Майкл Биспинг высказался о единственном поражении Ислама Махачева, которое он потерпел нокаутом в бою с Адриану Мартинсом в 2015-м.

«После 30 профессиональных боёв, в которых он выиграл 29 и проиграл только один, и это, вероятно, его бесит. Тот один быстрый нокаут от Адриано Мартинса — он просто попался, верно? Он победил бы этого парня 999 раз из 1000, но иногда так уж получается.

30 профессиональных боёв, четыре защиты в лёгком весе, одна защита в полусреднем весе, и, без сомнения, как я уже сказал, лучший боец в мире вне зависимости от весовой категории. Конечно, грустный день, когда видишь, что Махачев собирается завершить карьеру, но ты не можешь заниматься этим спортом вечно. 35 лет, он в том возрасте, когда приходит это неофициальное проклятие. Джастин Гейджи — ещё один такой. Ему ещё предстоит решить, уйдёт ли он на пенсию, будет ли продолжать драться или нет. Дастин Порье ушёл. Чарльз Оливейра приближается к концу своей карьеры. Так уж оно есть. Бойцы, как и все остальные, все начинают немного стареть, и ты начинаешь думать: ладно, окей, я не могу делать это вечно», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.