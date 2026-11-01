Колби Ковингтон назвал два поединка, ради которых был бы готов возобновить карьеру в ММА

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон объяснил, в каком случае будет готов возобновить карьеру в ММА.

«Без всяких сомнений, если на бумаге будет громкое имя, которое заставит меня вставать рано утром, я сделаю это. Если мне заплатят большие деньги за крупные бои, вернусь. Но просто прийти обратно и драться с кем попало – этого мне не нужно. Если есть большой бой, способствующий укреплению моего наследия… вот ради чего я бы вернулся. У меня нет конкретного имени на уме, но речь идёт именно о больших именах. Вероятно, они не дадут мне такого парня, как Конор Макгрегор, но это было бы здорово. Нейт Диаз или другие известные личности, которые давно утвердились в игре так же, как и я сам. Дверь никогда не закрыта», — приводит слова Ковингтона портал Bloody Elbow.