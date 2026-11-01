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Многообещающий новичок UFC Роберто Солдич проведёт следующий бой в январе — источник

Многообещающий новичок UFC Роберто Солдич проведёт следующий бой в январе — источник
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27-летний бывший чемпион Konfrontacja Sztuk Walki (KSW) в полусредней и средней весовых категориях, а ныне боец UFC хорват Роберто Солдич проведёт следующий поединок с 14-м номером рейтинга UFC в категории до 77 кг американцем Даниэлем Родригесом на турнире UFC 336, который состоится 30 января в Торонто. Об этом сообщил Даниэль на своей странице в социальной сети.

В профессиональном рекорде хорватского бойца 22 победы (18 были одержаны досрочно), четыре поражения, а один бой был признан несостоявшимся. Роберто Солдич дебютировал в профессионалах 19 сентября 2014 года.

Родригесу 39 лет. Рекорд Даниэля в смешанных единоборствах составляет 20 побед, из которых девять были одержаны нокаутом, и шесть поражений.

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