Многообещающий новичок UFC Роберто Солдич проведёт следующий бой в январе — источник

27-летний бывший чемпион Konfrontacja Sztuk Walki (KSW) в полусредней и средней весовых категориях, а ныне боец UFC хорват Роберто Солдич проведёт следующий поединок с 14-м номером рейтинга UFC в категории до 77 кг американцем Даниэлем Родригесом на турнире UFC 336, который состоится 30 января в Торонто. Об этом сообщил Даниэль на своей странице в социальной сети.

В профессиональном рекорде хорватского бойца 22 победы (18 были одержаны досрочно), четыре поражения, а один бой был признан несостоявшимся. Роберто Солдич дебютировал в профессионалах 19 сентября 2014 года.

Родригесу 39 лет. Рекорд Даниэля в смешанных единоборствах составляет 20 побед, из которых девять были одержаны нокаутом, и шесть поражений.