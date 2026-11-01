«Вижу в нём потенциального соперника. Он чрезвычайно силён». Сен-Дени — о Волкановски

Шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе француз Бенуа Сен-Дени не выступил против идеи совместных тренировок с чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем Александром Волкановски, однако отметил, что рассматривает его в качестве потенциального соперника, поскольку Великий неоднократно заявлял о своём желании подняться вновь в категорию до 70 кг.

«Волкановски — это человек, которому я противостоял на командном уровне. В том смысле, что я уже дрался с Руффи и Хукером, которые частично или полностью тренировались с ним. Испытываю большое уважение к Волкановски, он великий чемпион и легенда ММА. Но поскольку Алекс открыт к идее подняться в лёгкий вес, я вижу в нём скорее потенциального соперника, чем спарринг-партнёра. Даже если сегодня он стал ближе к завершению карьеры. Алекс остаётся чрезвычайно сильным бойцом и владеет поясом по веской причине», — приводит слова Сен-Дени портал ActuMMA.