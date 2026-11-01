Бывший чемпион UFC Делла Маддалена ответил, готов ли сразиться с Майком Мэлоттом

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена заявил, что готов сразиться в следующем поединке с 10-м номером рейтинга UFC в категории до 77 кг канадцем Майком Мэлоттом.

«Готов ли я сразиться с Майком Мэлоттом? Да, конечно. Посмотрим. Да, мне бы это понравилось», — приводит слова Делла Маддалены портал Heavy.

В профессиональном рекорде австралийского спортсмена 18 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и четыре поражения. Профессиональный дебют Делла Маддалены прошёл 15 октября 2016 года на турнире Eternal MMA 15. Джек представляет команду Scrappy MMA.