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«У него аномальная скорость рук. Он создаст проблемы Перейре». Масвидаль — о Павловиче

«У него аномальная скорость рук. Он создаст проблемы Перейре». Масвидаль — о Павловиче
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Бывший двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе американец Хорхе Масвидаль с восхищением высказался в адрес третьего номера рейтинга UFC в категории до 120 кг россиянина Сергея Павловича, отметив его чрезвычайную опасность для бразильца Алекса Перейры. Поединок Сергея и Алекса станет соглавным событием турнира UFC 335 в Лас-Вегасе.

«Я видел Павловича лично. Он провёл два тренировочных лагеря в зале American Top Team. У этого парня скорость рук выше среднего. Его скорость аномальна, и мы все видели силу его удара. Мне кажется, Павлович сможет стать очень сложным противником для Перейры. Анкалаев уже показал, что у Алекса проблемы с тем, чтобы уходить от борьбы. Думаю, Павлович тоже создаст ему немало трудностей, братан», — приводит слова Масвидаля портал Low Kick MMA.

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