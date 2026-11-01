«У него аномальная скорость рук. Он создаст проблемы Перейре». Масвидаль — о Павловиче

Бывший двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе американец Хорхе Масвидаль с восхищением высказался в адрес третьего номера рейтинга UFC в категории до 120 кг россиянина Сергея Павловича, отметив его чрезвычайную опасность для бразильца Алекса Перейры. Поединок Сергея и Алекса станет соглавным событием турнира UFC 335 в Лас-Вегасе.

«Я видел Павловича лично. Он провёл два тренировочных лагеря в зале American Top Team. У этого парня скорость рук выше среднего. Его скорость аномальна, и мы все видели силу его удара. Мне кажется, Павлович сможет стать очень сложным противником для Перейры. Анкалаев уже показал, что у Алекса проблемы с тем, чтобы уходить от борьбы. Думаю, Павлович тоже создаст ему немало трудностей, братан», — приводит слова Масвидаля портал Low Kick MMA.