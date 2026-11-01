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Арман Царукян ответил, будет ли готов сразиться за титул UFC с Александром Волкановски

Арман Царукян ответил, будет ли готов сразиться за титул UFC с Александром Волкановски
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян, представляющий Армению и Россию, рассказал, что будет готов сразиться с чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем Александром Волкановски за вакантный титул UFC, если американец Джастин Гейджи оставит пояс и завершит карьеру в ММА.

«Я готов ко всем. Мне без разницы, кто будет соперником – главное, драться за пояс UFC. Волкановски сказал, что я не смогу удержать его в партере? Он говорил, что Махачев не сможет его нокаутировать», – сказал Царукян в интервью журналисту DAZN Чагатай Явузу.

В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 24 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Бэтмен дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

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