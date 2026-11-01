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Камару Усман поддержал решение Ислама Махачева отказаться от поединка с Пратесом в январе

Камару Усман поддержал решение Ислама Махачева отказаться от поединка с Пратесом в январе
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Бывший чемпион UFC в категории до 77 кг нигериец Камару Усман выразил уверенность в том, что чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев поступил правильно, отказавшись от поединка против второго номера рейтинга UFC в категории до 77 кг бразильца Карлоса Пратеса на турнире UFC 336, который пройдёт 30 января 2027 года в Торонто.

«Если вы уберёте из турнира такого парня как Ислам Махачев, кто сейчас есть в полусреднем дивизионе, чтобы его можно было выставить и сказать: «Я могу организовать номерной турнир, который действительно привлечёт зрителей?» Эти ребята [Карлос Пратес и Майкл Моралес] уверенно идут вперёд, но мне кажется, им нужно выступить ещё разок [чтобы претендовать на титул UFC]. Нас ждёт потрясающий поединок. Кто бы ни победил здесь, он станет претендентом, способным занять место Ислама Махачева, если тот потеряет пояс или откажется от него», — приводит слова Усмана портал Heavy.

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