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Тренер Пратеса предположил, почему Махачев отказался драться с Карлосом в январе

Тренер Пратеса предположил, почему Махачев отказался драться с Карлосом в январе
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Кристиан Ногейра, являющийся тренером второго номера рейтинга UFC в полусреднем весе бразильца Карлоса Пратеса, предположил, из-за чего 35-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в категории до 77 кг россиянин Ислам Махачев отказался драться с его подопечным на турнире UFC 336 в Торонто.

«Если идея заключалась в том, чтобы вывести Ислама из этого боя, заставив Пратеса провести пять раундов, таким образом, собрать больше материала для изучения стиля Карлоса, то он будет разочарован, потому что этот поединок даже не дойдёт до третьего раунда», — приводит слова Ногейры портал Sherdog.

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