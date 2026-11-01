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Тренер Пратеса дал прогноз на поединок Карлоса с Майклом Моралесом

Тренер Пратеса дал прогноз на поединок Карлоса с Майклом Моралесом
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Кристиан Ногейра, являющийся тренером второго номера рейтинга UFC в полусреднем весе бразильца Карлоса Пратеса, дал прогноз на предстоящий поединок своего подопечного с непобеждённым третьим номером рейтинга UFC в категории до 77 кг эквадорцем Майклом Моралесом. Их противостояние пройдёт на турнире UFC 336 в Торонто 31 января, а на кону будет стоять титул временного чемпиона UFC в полусреднем весе.

«Майкл Моралес имеет тенденцию сильно раскрываться, поскольку идёт ва-банк, а это играет на руку Пратесу. У нас есть пять раундов для работы, но я считаю, что Карлос закончит поединок где-то между серединой и концом второго раунда. Самое важное — это движение и избегание попыток завершить бой одним ударом. Единственное поражение Пратеса в UFC произошло тогда, когда он попытался закончить поединок одним мощным ударом. Но сейчас он значительно улучшился в этом аспекте», — приводит слова Ногейры портал Sherdog.

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