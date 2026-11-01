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Конор Макгрегор объявил, что его следующий поединок в ММА станет прощальным

Конор Макгрегор объявил, что его следующий поединок в ММА станет прощальным
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Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор объявил, что его следующий поединок по правилам ММА станет последним в карьере.

«Сколько просмотров собрал бой Канело? Сколько зрителей было на арене? Какую кассу он собрал? Я превосхожу всех этих людей по продажам. И с огромным отрывом. Каждого без особых усилий. Возможно, даже всех вместе взятых. А я ведь даже не прикладываю усилий.

Мой прошлый поединок проходил одновременно с полуфиналом чемпионата мира по футболу, и я всё равно показал цифры в этом дерьмовом поединке, после которого мне придётся просидеть ещё несколько месяцев до возвращения.

В следующий раз в своём последнем бою я действительно постараюсь как следует продать поединок. Посмотрим, каких показателей смогу добиться. Буду и дальше бить собственные рекорды», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.

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