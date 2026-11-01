«Навернулись слёзы». Сириль Ган заявил, что переживает из-за жертвования семьёй ради ММА

Чемпион UFC в тяжёлом весе француз Сириль Ган рассказал, что жертвует временем, которое мог бы уделить своей семье, ради спортивной карьеры.

«Моей младшей дочке пять лет. Я приехал домой на четыре дня [во время тренировочного лагеря]. Мы гуляли всей семьёй, и я отошёл на несколько минут. Она поняла, что меня больше нет, остановилась и спросила у матери: «А где папа? Он что, опять уехал?» Вот это меня поразило. Ей пять лет, она говорит как ребёнок, но это сильно. У меня слёзы на глаза навернулись. Нельзя быть одновременно лучшим мужем, лучшим отцом, лучшим другом и лучшим бойцом. Обязательно чем-то жертвуешь. Ничто не заменит присутствия — даже деньги. Это потерянное время никогда не вернёшь», — приводит слова Гана портал ActuMMA.